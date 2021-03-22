В Запорожье женщина заявила об изнасиловании внука в школе, полиция не подтверждает

В понедельник, 22 марта, в Запорожье женщина 1960 года рождения обратилась в отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции с сообщением о том, что ее внука якобы изнасиловали.

По ее словам, жертвой издевательства стал ученик 5 класса одной из местных гимназий. По данным источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, предварительно факт изнасилования не подтвердился.

По факту обращения гражданки были внесены данные в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Правоохранители назначили экспертизу, чтобы окончательно опровергнуть или подтвердить версию женщины.

Кроме того, в соцсетях распространилась информация о том, что после инцидента мальчика якобы хотят заставить перевестись в другую школу, пишет "Depo.Запорожье". Отмечается также, что упомянутое событие произошло в пятницу, 19 марта, в гимназии №28.

По неподтвержденным данным, над ребенком якобы поиздевались одноклассники, а ранее он становился жертвой травли со стороны сверстников. Так это на самом деле или нет – выяснит полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье 28-летнего рецидивиста задержали за изнасилование школьницы. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.