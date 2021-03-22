В Запорожье произошли столкновения во время митинга под облгазом Фирташа

В Запорожье в понедельник, 22 марта, у здания "Запорожгаза", относящегося к "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа, на акцию протеста собрались несколько десятков человек. Они пожаловались на действия работников организации, в частности, на необоснованные отключения от газоснабжения и завышенные тарифы на услуги.

Недовольны горожане и тем, что в случае возникновения конфликтных ситуаций, по их словам, невозможно попасть на прием. Когда протестующие попытались зайти в помещение, произошли столкновения, пишет "Радио Свобода".

Кроме того, во время митинга одного из участников акции неизвестные облили веществом желтого цвета. В конце концов 15 митингующим удалось попасть в помещение "Запорожгаза". Впоследствии, покинув здание, они устроили на входе "трибуну".

На митинге присутствовали работники "Запорожгаза", а также дежурили полицейские.

Председатель правления "Запорожгаза" Олег Мизик вышел к протестующим и отметил, что с каждой жалобой на компанию надо разбираться отдельно.

"Решение ситуации – только одно, цивилизованным способом. Других способов решения нету. Стоимость транспортировки в апреле будет такая, как и каждый месяц. Тариф пересматривается раз в год. Обслуживание, замена оборудования – все это входит в него", – заявил Мизик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со следующего месяца тарифы на газ перестанут контролировать. Поставщики смогут установить любые цены, но уже с мая будут опубликованы годовые предложения.