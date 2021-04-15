В Запорожье произошел расовый скандал между таксистом и пассажиром

В Запорожье таксист отказался везти семейную пару из-за темного цвета кожи мужчины. О расовой дискриминации рассказала Елена Макайя-Мельникова, чей муж Мигель Макайя – уроженец Конго, но уже долгое время проживает в Украине.

Как она сообщила в Facebook, они вызвали такси службы Bolt, но по приезду водитель отказался их везти.

"Ехали с мужем из магазина, вызвали такси. Машина приехала, поздоровались с водителем, собрались садиться в салон и тут он выдает, что "обезьян не вожу, кто сказал, что мне нужен рубероид", дальше были маты. Конечно, от поездки отказались, я написала в службу поддержки. Да вот будут ли приняты меры? Вообще создалось впечатление, что водитель не совсем трезв", – рассказала Макайя-Мельникова.

В компании Bolt ответили под публикацией женщины и извинились за инцидент с таксистом.

"Подобные инциденты ни в коем случае не остаются без внимания и соответствующих санкций к водителю, поэтому мы уверены, что наши коллеги из службы поддержки примут все необходимые меры для предотвращения возникновения подобных ситуаций в будущем", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель такси избил пассажира, который якобы отказался оплатить поездку.