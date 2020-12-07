В Запорожье полицейские устроили стрельбу и погоню за сотрудником ГБР – СМИ

В центре Запорожья в понедельник, 7 декабря, правоохранители во время погони открыли огонь по автомобилю, за рулем которого был сотрудник Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает местный портал "Вместе" со ссылкой на свои источники, уточняя, что инцидент произошел около 11:30 на улице Независимой Украины (недалеко от площади Маяковского).

Как пишет издание, полицейские пытались задержать автомобиль "Mitsubishi", но водитель проигнорировал их. Правоохранители ввязались в погоню за ним и открыли огонь. В результате несколько пуль попали в заднее и боковое стекла, а также кузов. Несмотря на это, водителю удалось скрыться.

По словам источника портала, за рулем находился действующий сотрудник ГБР. Полиция ведет розыск.

В свою очередь, УНН пишет, что сотрудника бюро пытались задержать во время получения взятки от предпринимателя в размере 15 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2016 года в селе Княжичи под Киевом произошла перестрелка между сотрудниками различных подразделений полиции, в результате чего погибли пять правоохранителей. Всего в перестрелке участвовали 23 человека.