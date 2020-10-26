В Запорожье остановили троллейбус из-за скандала с маской. Фото

В понедельник, 26 октября, в Запорожье, который находится в "оранжевой" зоне карантина, в общественном транспорте произошел скандал из-за маски.

В троллейбусе №14 один из пассажиров не соблюдал карантинные меры – надел маску на шапку. Водитель сделал ему замечание: либо мужчина надевает маску на лицо, либо выходит из салона. Но он игнорировал требования, передает "Суббота плюс".

Водитель троллейбуса и пассажиры уговаривали мужчину надеть маску, после на место инцидента была вызвана полиция.

Прибывшие на вызов правоохранители, после недолгих переговоров с мужчиной, вывели его на улицу. После чего троллейбус с пассажирами продолжил движение по маршруту.

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