В Запорожье остановили троллейбус из-за скандала с маской. Фото
В понедельник, 26 октября, в Запорожье, который находится в "оранжевой" зоне карантина, в общественном транспорте произошел скандал из-за маски.
В троллейбусе №14 один из пассажиров не соблюдал карантинные меры – надел маску на шапку. Водитель сделал ему замечание: либо мужчина надевает маску на лицо, либо выходит из салона. Но он игнорировал требования, передает "Суббота плюс".
Водитель троллейбуса и пассажиры уговаривали мужчину надеть маску, после на место инцидента была вызвана полиция.
Прибывшие на вызов правоохранители, после недолгих переговоров с мужчиной, вывели его на улицу. После чего троллейбус с пассажирами продолжил движение по маршруту.
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