В Запорожье гигантский кран 'Захарий' при строительстве моста врезался в скалу. Фото

В Запорожье кран-гигант Lifting LK – 800 (Zakhariy) во время строительства моста врезался в подводную скалу.

Как сообщается на странице компании Onur Group в Facebook, из-за аварии повреждено дно крана, поэтому работы временно приостановлены (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что инцидент произошел из-за неправильно проведенной работы по речному маршруту.

"В максимально быстрые сроки будет осуществлен ремонт поврежденной части и возобновлены работы по строительству моста", – уточнили в Onur Group, которая ведет строительство объекта.

Напомним, что ранее в Запорожье была установлена первая секция вантового моста через Днепр. Также тогда провели испытания крана "Захарий".

Отметим, что это несамоходный плавучий кран грузоподъемностью 680 тонн и один из самых мощных в Украине. Его применяли при строительство Подольского моста в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2011 года этот кран упал в залив в столице. Тогда в нем находились 8 работников, однако они не пострадали.

При этом в Днепр вылилась горюче-смазочная смесь.