В Запорожье арестовали 'вора в законе' по прозвищу 'Принц'. Фото

В Запорожье суд взял под стражу сроком на 60 суток "вора в законе" по прозвищу "Принц". Настоящее имя не сообщалось.

Как передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, задержанный обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием.

Отмечается, что "вор в законе" находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, что президент Владимир Зеленский утвердил против ряда граждан и компаний санкции, которые были введены СНБО 14 мая. Ограничительные меры против юридических лиц введен на три года, против физических – на такой же срок или бессрочно.

Cеред физических лиц – главари "ДНР" и "ЛНР", российские пропагандисты. Остальные фигуранты списка – это воры в законе и криминальные авторитеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили и задержали двух самых авторитетных воров в законе, и остановили распространение их преступного влияния. Речь идет о мужчинах по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван".