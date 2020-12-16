В Запорожье 9-месячная девочка получила ожоги лица: загорелась розетка у кроватки

В Запорожье 9-месячная Анна Мартыненко получила сильные ожоги лица, когда рядом с кроваткой загорелась розетка.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Злата Некрасова, которая раскрыла подробности происшествия. Сейчас ребенок находится в городской больнице экстренной и скорой помощи.

"Ожог составляет 12%, и все это область лица. Произошло все ночью (16 декабря), малышка спала, рядом с кроваткой была розетка, которая каким-то образом загорелась, от розетки загорелся шнур от холодильника, подушечка ребенка вспыхнула огнем", – рассказала она.

Некрасова добавила, что помимо ожогов девочка надышалась дымом, в данный момент находится под кислородом. Волонтер призвала украинцев помочь ребенку, опубликовав реквизиты благотворительного фонда.

"Мама малышки воспитанница детского интерната, папы у ребенка нет, помочь им некому. Даже питание купить не за что. Очень прошу помощи", – отметила она.

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