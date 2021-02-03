В Энергодаре серьезная авария на Запорожской ТЭС, город остался без света, – депутат

В Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного горсовета Анатолий Анохин. Он уточнил, что также пропало водоснабжение (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет – остановились насосы", – написал депутат.

В соцсетях пишут, что слышали взрыв и пишут якобы о пожаре на ТЭС. Анохин отмечает, что гул, который все слышали – аварийный сброс пара на станции.

Также местные жители отмечают, что кроме Энергодара электроснабжения нет в Днепрорудном.

Официальной информации о происшествии пока нет.

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