В больнице Запорожья у людей с инвалидностью вымогали по полмиллиона за бесплатные операции

В Запорожье чиновники Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи требовали деньги за проведение операций от людей, имеющих инвалидность I и II группы, которые могли получить бесплатную медицинскую помощь.

Вместо этого в больнице пациентам называли стоимость хирургического вмешательства до полумиллиона гривен. Преступную схему раскрыли сотрудники Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе СБУ.

Суммы взяток также состояли из стоимости размещения в отдельной палате и платы за беспрепятственное оформление документов. Чтобы легализовать схему, с людей брали заявления о якобы добровольны "взносах" на развитие больницы.

Для передачи средств от обманутых пациентов злоумышленники использовали посредника. Правоохранителям удалось задержать его в помещении медучреждения прямо при получении взятки. Один из организаторов был задержан в его же кабинете.

По факту вымогательства средств открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины – принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Кроме того, правоохранители работают над установлением остальных лиц, причастных к противозаконной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители задержали главу Барышевской территориальной общины и его заместителя во время получения взятки около 1,5 миллиона гривен.