Момент схода с рельсов поезда 'Интерсити' под Запорожьем попал на видео

В сети появилось видео момента аварии на железной дороге, произошедшей в понедельник, 29 марта, недалеко от Запорожья – поезд "Интерсити" с пассажирами частично сошел с рельсов.

Запись была сделана из кабины машиниста в голове и хвосте поезда. Ролик опубликовали во вторник, 30 марта, в Facebook-группе "Синельниково – город, в котором я живу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На странице "Укрзалізниці" в Facebook сообщили, что по состоянию на 18:18 все вагоны были подняты. После этого должны отремонтировать контактную сеть и открыть движение по одному из двух путей.

Напомним, что под Запорожьем в понедельник, 29 марта, сошел с рельсов поезд "Интерсити" сообщением Киев – Запорожье. Это произошло в 50 километрах от конечной станции – Запорожье. Сошли шесть из девяти вагонов.

Никто из 88 пассажиров не пострадал, на место происшествия отправили спасателей. В "Укрзалізниці" создали комиссию, которая выяснит причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с инцидентом движение поездов между Запорожьем и Днепром было временно закрыто, поезда в/из Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье пустили в объезд. "Укрзалізниця" организовала автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение к меньшим станциям.