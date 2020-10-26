У Запоріжжі зупинили тролейбус через скандал з маскою. Фото

У понеділок, 26 жовтня, в Запоріжжі, яке знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину, в громадському транспорті трапився скандал через маску.

У тролейбусі №14 один з пасажирів не дотримувався карантинних заходів – надів маску на шапку. Водій зробив йому зауваження: або чоловік одягає маску на обличчя, або виходить з салону. Але він ігнорував вимоги, передає "Суббота плюс".

Пасажир відмовлявся надіти маску "Суббота плюс"

Водій тролейбуса та пасажири вмовляли чоловіка надіти маску, після на місце інциденту була викликана поліція.

Правоохоронці, що прибули на виклик, після недовгих переговорів з чоловіком, вивели його на вулицю. Після чого тролейбус з пасажирами продовжив рух за маршрутом.

Тролейбус зупинив рух "Суббота плюс"

Порушника вивели на вулицю "Суббота плюс"

Поліція вивела пасажира з транспорту "Суббота плюс"

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