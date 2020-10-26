У Запоріжжі зупинили тролейбус через скандал з маскою. Фото

У понеділок, 26 жовтня, в Запоріжжі, яке знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину, в громадському транспорті трапився скандал через маску.

У тролейбусі №14 один з пасажирів не дотримувався карантинних заходів – надів маску на шапку. Водій зробив йому зауваження: або чоловік одягає маску на обличчя, або виходить з салону. Але він ігнорував вимоги, передає "Суббота плюс".

Водій тролейбуса та пасажири вмовляли чоловіка надіти маску, після на місце інциденту була викликана поліція.

Правоохоронці, що прибули на виклик, після недовгих переговорів з чоловіком, вивели його на вулицю. Після чого тролейбус з пасажирами продовжив рух за маршрутом.

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