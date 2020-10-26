У Запоріжжі зупинили тролейбус через скандал з маскою. Фото

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
події
3,3 т.
У Запоріжжі зупинили тролейбус через скандал з маскою. Фото

У понеділок, 26 жовтня, в Запоріжжі, яке знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину, в громадському транспорті трапився скандал через маску.

У тролейбусі №14 один з пасажирів не дотримувався карантинних заходів – надів маску на шапку. Водій зробив йому зауваження: або чоловік одягає маску на обличчя, або виходить з салону. Але він ігнорував вимоги, передає "Суббота плюс".

Пасажир відмовлявся надіти маску

Водій тролейбуса та пасажири вмовляли чоловіка надіти маску, після на місце інциденту була викликана поліція.

Правоохоронці, що прибули на виклик, після недовгих переговорів з чоловіком, вивели його на вулицю. Після чого тролейбус з пасажирами продовжив рух за маршрутом.

Тролейбус зупинив рух
Порушника вивели на вулицю
Поліція вивела пасажира з транспорту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаЗапоріжжяКарантин в Україні