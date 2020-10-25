В Одесі водій протаранив поліцейське авто і зізнався, що під амфетаміном. Відео

В Одесі водій Subaru їздив по зустрічній смузі, протаранив поліцейський автомобіль, а потім зізнався, що вживав наркотики.

Інцидент стався в неділю вранці, 25 жовтня. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Оперативний УКР" (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

Після того, як неадекват протаранив поліцейський Priuus, він встиг заїхати на територію військової академії, врізатися в пам'ятник і дерево. В результаті ДТП автомобіль загорівся, водія затримали.

"Сьогодні з самого ранку в Одесі гонщик, на прізвище Гула Володимир Валентинович, під амфетаминами (за його ж словами) ганяв по зустрічній, протаранив копів, а потім в'їхав на територію військової академії, де врізався в пам'ятник, дерево і загорівся.

Після цього неадекватна затримали. Він почав розповідати, що він Бог ", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Рівному в суботу, 24 жовтня, в ДТП з двома авто і маршруткою загинула людина, ще семеро, серед яких троє дітей, постраждали.