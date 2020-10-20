В Одесі вилучили 750 кг бойового психотропу, який використовує ІДІЛ – СБУ

В Одесі співробітники Служби безпеки блокували транзит через Україну 750 кілограмів психотропної речовини каптагон, відомого як "бойовий наркотик Ісламської держави". До схеми виявилися причетними одесит і львів’янин.

На чорному ринку вилучений товар оцінюється у понад $30 мільйонів. Про це інформує пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, під час спецоперації оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що товар на початку вересня прибув до морського порту "Південний", де його було приховано в контейнері із солодощами, та контролювали всі дії зловмисників.

Затримання фігурантів справи щодо наркоторгівлі

Згодом же наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення. Для переправлення каптагону до однієї з країн Перської затоки вони придбали партію кукурудзяного крохмалю, в який приховали пакунки з психотропом. Два контейнери з наркотиками зловмисники встигли доставили до Одеського морського порту.

До схеми виявилися причетними жителі Одеси і Львова

"Після декларування вантажу в митних органах співробітники СБУ затримали фігурантів: одного під час спроби вильоту із Одеси, другого – за місцем проживання. Контейнери з каптагоном вилучено правоохоронцями", – інформують у відомстві, підкреслюючи, що операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Товар наркоділки замаскували під солодощі

Зазначається, що в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення обом фігурантам про підозру. Також тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування транскордонної контрабанди наркотиків.

Затримання зловмисників в Одесі

Вилучений товар наркоділків

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Служба безпеки України затримала в Києві одного з керівників ІДІЛ, який був заступником підозрюваного в організації теракту в аеропорту Стамбула.