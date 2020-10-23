В Одесі в залі суду семеро обвинувачених порізали собі вени. Фото

В Одесі в Малиновському суді на судовому засіданні у справі про бунт у колонії семеро ув'язнених порізали собі вени.

Про це повідомило видання 048.ua. Підсудним мали обрати запобіжний захід.

Імовірно, обвинувачені порізали вени заточками, які їм передали разом із захисними масками.

Усіх сімох постраждалих швидкі доправили до медичних установ.

У трьох підсудних закінчився термін попереднього покарання, яке вони відбували в колонії. Однак на свободу вийти вони не могли, оскільки запобіжний захід підозрюваним продовжували вже кілька разів.

На засіданні 23 жовтня адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт. Суддя ж знову продовжив утримання в СІЗО на 2 місяці. Це нібито і стало причиною масової акції членоушкодження.

За словами дружини одного з підсудних Сергія Лозюка Алли, утримання в 51-й колонії було просто жахливим. Ув'язнених постійно били, давали неїстівну їжу, в якій були черв'яки.

Як зазначило видання, це вже п'яте судове засідання у цій справі. Вони постійно переносяться, тому що на суд не приходять свідки. Наступне засідання має відбутися 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня 2019 року в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі стався бунт ув'язнених.

Після бунту в колонії поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 392 ККУ (Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань).

Названо різні версії бунту ув'язнених у виправній колонії №51.