В Одесі пройшли масові обшуки в мережі борделів, організованої поліцейським. Фото і відео

В Одесі викрили мережу борделів до організації якої причетний один із працівників Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Одещини.

Зокрема, ще у 2019-му поліцейського запідозрили у створенні злочинної групи осіб з чітким розподілом ролей, учасники якої налагодили в місті та області діяльність мережі салонів із надання інтимних послуг за грошову винагороду. Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За версією слідства, оперуповноважений організував "бізнес" разом із 25-річною мешканкою Одеси та десятьма помічниками. Серед них адміністратори, оператори, водії та охорона. Крім цього, правоохоронець залучив до "роботи" понад 30 повій.

Зазначається, що залучені до протиправної діяльності спільники працівника поліції здійснювали пошук дівчат для зайняття проституцією, доставляли їх до клієнтів, забезпечували охороною, контролювали, а також підбирали приміщення для надання платних послуг інтимного характеру.

"Клієнти у телефонному режимі замовляли послуги, які їм надавали дівчата у салонах – орендованих квартирах. 55 відсотків від отриманої оплати жінки віддавали черговому адміністратору. У борделях діяли чіткі правила: якщо клієнт розплачувався іноземною валютою – гроші в повному обсязі віддавались адміністрації. Окрім того, щотижня кожна з жінок здавала кошти на прибирання квартири та комунальні послуги. У випадку приходу на "робоче місце" у стані сп'яніння – сплачувала "штраф", – йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що організатор, який нещодавно перевівся на посаду дільничного інспектора поліції, слідкував за тим, аби салони діяли конфіденційно та не потрапили в поле зору правоохоронних органів.

Так, 14 жовтня 2020-го працівники Департаменту внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління НПУ, кіберполіції, за фізичної підтримки бійців ВШР ДВБ НПУ та спецпідрозділу ТОР, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України, провели одночасно 29 санкціонованих обшуків.

За місцем мешкання фігурантів злочинної групи та розміщення салонів вилучено оргтехніку, мобільні телефони, документацію, "чорнові" записи, готівку у різній валюті, набої, зброю та автомобілі.

Як інформує пресслужба Офісу генерального прокурора, правоохоронцю та ще семи його спільникам повідомлено про підозру за ст. 255, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, за фактами відповідно:

створення й керівництва злочинною організацією, вчиненого службовою особою з використанням службового становища;

створення або утримання місць розпусти і звідництва;

сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією.

Нині вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в Україні варто легалізувати проституцію за умови, що держава зможе законодавчо визначити умови роботи цього "ринку".