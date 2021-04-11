На Житомирщині помер воїн ЗСУ, який пережив снайперське поранення на Донбасі

У лікарні Малина, що на Житомирщині, 10 квітня помер військовий ветеран АТО Артем Черняк. Свого часу старший солдат із 28-ї бригади ЗСУ на псевдо Ізя брав участь у боях за Мар’їнку й пережив снайперське поранення.

Пізніше лікарі поставили діагноз – ішемічна хвороба серця. Трагічною звісткою поділилися у соцмережі друзі захисника.

"Всесвіт сьогодні просто жахливий... Наш Ізя помер. Його серце... Я не можу усвідомити і прийняти. Чолов'яга, який любив це життя, свою дружину, доньку й Україну до останньої краплі свого життя. Справжній воїн, хоробрий, сміливий. Наш Герой пішов. Ізя... Завжди усміхнений, підбадьорюючий нас, вірний собі і своїй країні! Ти був прекрасним другом, кращим із кращих. Ми завжди тебе пам'ятатимемо. Спи спокійно, дорогий друже", – написала у Facebook-спільноті "Остання шана" знайома військового.

Зауважимо: про важкий стан ветерана АТО Артема Черняка повідомляв ще у 2019 році волонтер Мирослав Гай. Він розповідав, що Ізя отримав поранення від снайперської гвинтівки, захищаючи нашу країну в районі Мар’янки. Після цього у нього й з’явилися болі у серці, а потім у чоловіка діагностували ішемічну хворобу серця. Щоб подолати це захворювання, військовослужбовець потребував стентування. Тоді на його лікування гроші збирали друзі й волонтери.

Відомо, що причиною смерті захисника із Малина став серцевий напад. Прощання з ним мало відбутися у його місті 12 квітня, Артема Черняка вирішили поховати на одному з місцевих цвинтарів.

"Господи, не можу повірити, ми всі боролися за твоє життя, надіялися, що все позаду. Як так, Артеме?! Ти ще стільки повинен був зробити в житті... Вічна пам'ять тобі, друже. Сумую. Дуже тяжко", – висловила співчуття медикиня і волонтерка Лариса Марянова у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нікополі 28 лютого помер ветеран війни на Донбасі Олексій Литовка, який у 2015 році отримав орден "За мужність" III ступеня.