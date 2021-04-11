На Житомирщині помер воїн ЗСУ, який пережив снайперське поранення на Донбасі

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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На Житомирщині помер воїн ЗСУ, який пережив снайперське поранення на Донбасі

У лікарні Малина, що на Житомирщині, 10 квітня помер військовий ветеран АТО Артем Черняк. Свого часу старший солдат із 28-ї бригади ЗСУ на псевдо Ізя брав участь у боях за Мар’їнку й пережив снайперське поранення.

Пізніше лікарі поставили діагноз – ішемічна хвороба серця. Трагічною звісткою поділилися у соцмережі друзі захисника.

"Всесвіт сьогодні просто жахливий... Наш Ізя помер. Його серце... Я не можу усвідомити і прийняти. Чолов'яга, який любив це життя, свою дружину, доньку й Україну до останньої краплі свого життя. Справжній воїн, хоробрий, сміливий. Наш Герой пішов. Ізя... Завжди усміхнений, підбадьорюючий нас, вірний собі і своїй країні! Ти був прекрасним другом, кращим із кращих. Ми завжди тебе пам'ятатимемо. Спи спокійно, дорогий друже", – написала у Facebook-спільноті "Остання шана" знайома військового.

Артем Черняк помер

Зауважимо: про важкий стан ветерана АТО Артема Черняка повідомляв ще у 2019 році волонтер Мирослав Гай. Він розповідав, що Ізя отримав поранення від снайперської гвинтівки, захищаючи нашу країну в районі Мар’янки. Після цього у нього й з’явилися болі у серці, а потім у чоловіка діагностували ішемічну хворобу серця. Щоб подолати це захворювання, військовослужбовець потребував стентування. Тоді на його лікування гроші збирали друзі й волонтери.

Відомо, що причиною смерті захисника із Малина став серцевий напад. Прощання з ним мало відбутися у його місті 12 квітня, Артема Черняка вирішили поховати на одному з місцевих цвинтарів.

У ветерана АТО Артема Черняка діагностували ішемічну хворобу серця

"Господи, не можу повірити, ми всі боролися за твоє життя, надіялися, що все позаду. Як так, Артеме?! Ти ще стільки повинен був зробити в житті... Вічна пам'ять тобі, друже. Сумую. Дуже тяжко", – висловила співчуття медикиня і волонтерка Лариса Марянова у Facebook.

Волонтерка Лариса Марянова висловила співчуття родині ветерана АТО Артема Черняка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нікополі 28 лютого помер ветеран війни на Донбасі Олексій Литовка, який у 2015 році отримав орден "За мужність" III ступеня.

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