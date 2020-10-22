В Одесі чоловік вбив знайомого й сховав тіло на балконі

В Одесі місцевий житель вбив знайомого, якого запросив у гості на частування, і сховав його на балконі своєї квартири. Моторошну знахідку виявили поліцейські.

За їхніми словами, чоловік скоїв злочин навмисне і зізнався в ньому. Про це інформує Малиновський відділ поліції в Одесі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці звернули увагу на сморід, що просочився в під’їзд однієї з багатоповерхівок. Встановивши господаря оселі, вони з’ясували, що 44-річний чоловік скоїв умисне вбивство", – йдеться у повідомленні.

Затриманий зізнався, що з потерпілим – 42-річним містянином – він познайомився на вулиці, запросив його в гості, а за частуванням спричинив смертельні ножові поранення, бо той "з надмірною пихатістю розповідав про своє життя".

Правоохоронці вилучили з квартири одесита знаряддя злочину, скривавлений одяг та інші речові докази.

Начальник Малиновського ВП Віктор Герасименко зазначив, що дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 23 вересня в Одесі на вулиці Академіка Корольова в аптеці вбили дівчину. На її тілі правоохоронці виявили декілька ножових поранень.