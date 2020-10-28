В Одесі член виборчої комісії помер на 3-й день підрахунку голосів

У середу, 28 жовтня, в Одесі помер один із членів виборчої комісії, який більше трьох днів перебував у черзі на здачу протоколів у будівлі "нової мерії" на вулиці Косівській, 2.

Як повідомляє пресслужба Одеської міськради, у чоловіка 1972 року народження стався інфаркт. Також у нього був діагностований набряк легенів, що призвело до зупинки серця.

Відзначається, що о 08:45 прибула "швидка допомога" і відвезла його в міську клінічну лікарню. Чоловіка намагалися інтубувати, але легенево-серцева реанімація виявилася неефективною. О 09:35 він помер.

Як пише "Уніан", чоловік працював в одній із дільничних виборчих комісій, представники яких уже третю добу здають протоколи і бюлетені після недільного голосування на місцевих виборах.

"Чоловікові стало зле, викликали швидку допомогу, яка оперативно доставила його в МКЛ №1. Встановлено, що у чоловіка – гострий інфаркт міокарда, набряк легенів, що призвело до зупинки серця ... Медики вжили всіх необхідних заходів для порятунку чоловіка, але, на жаль , реанімаційні заходи не допомогли", – зазначено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі після проведення місцевих виборів члени територіальної виборчої комісії ночували прямо на підлозі адмінбудівлі.

Раніше в Одесі заступника голови та секретаря однієї з дільничних виборчих комісій запідозрили у підробці документів.