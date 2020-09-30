У військового літака США відмовив двигун над Україною. Фото і подробиці НП

Юрій Сергієнко Події 19:12, 30.09.2020 Оновлено: 19:22, 30.09.2020

Американський Військово-транспортний літак C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в Одесі.

У літака відмовив один з двигунів, повідомляє "Думська" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Зазначається, що борт вилетів до Одеси з американської бази "Рамштайн" у Німеччині.

"У польоті у нього відмовив один з чотирьох двигунів. Зараз екіпаж займається вирішенням цієї проблеми", – йдеться в повідомленні.

В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку C-130 Hercules.

Видання пише, що літак брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії.

У зв'язку з цим на борт нанесли так звані "смуги вторгнення" – білі широкі лінії на хвості фюзеляжу і бортовий знак одного з Дугласів C-47, з якого парашутисти десантувалися на територію Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня в Чугуєві Харківської області під час заходу на посадку розбився Ан-26 ЗСУ з курсантами. 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.

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