Під Одесою підірвали авто кандидата в депутати: машина – "в решето", чоловік отримав поранення. Відео

На кандидата в депутати в Роздільнянську місцеву раду від "Батьківщини" і директора охоронного агентства "Самсон" Андрія Бабенка вчинили замах.

У середу, 21 жовтня, на трасі в районі автозаправки біля села Курган Одеської області на ходу підірвали машину чоловіка, повідомляє "Думська". Інформацію також підтвердили в пресслужбі Національної поліції Одеської області (щоб подивитися фото і відео доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що спрацював вибуховий пристрій невеликої потужності, який заздалегідь встановили біля дороги. Як вражаючий елемент були металеві кульки. Одна з них потрапила в голову Бабенка.

За інформацією видання, кандидат в депутати перебуває в приватній клініці у важкому стані з пораненням голови. Його почали готувати до операції.

Машину кандидата в депутати підірвали. Думська

"Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які до неї причетні. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ст. 15 та п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На час роботи вибухотехнічної служби рух на вказаній ділянці траси Одеса-Кучурган тимчасово призупинений", – відзначили в поліції.

На Бабенка вчинили замах. Думська

Авто сильно постраждало. Думська

Чоловік отримав поранення. Думська

Село Курган в Одеській області. Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Запоріжжі чоловік вистрілив із гвинтівки по автомобілю кандидата в депутати міської ради і втік, але правоохоронцям вдалося знайти порушника.