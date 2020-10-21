Під Одесою підірвали авто кандидата в депутати: машина – "в решето", чоловік отримав поранення. Відео
Подія трапилася на трасі біля села Курган
Вибухівку встановили біля автозаправки
Постраждалого госпіталізували й готують до операції
На кандидата в депутати від "Батьківщини" і директора охоронного агентства "Самсон" Андрія Бабенка вчинили замах.
У середу, 21 жовтня, на трасі в районі автозаправки біля села Курган Одеської області на ходу підірвали машину чоловіка, повідомляє "Думська" (щоб подивитися фото і відео доскрольте до кінця сторінки).
Відомо, що спрацював вибуховий пристрій невеликої потужності, який заздалегідь встановили біля дороги. Як вражаючий елемент були металеві кульки. Одна з них потрапила в голову Бабенка.
За інформацією видання, кандидат в депутати перебуває в приватній клініці у важкому стані з пораненням голови. Його почали готувати до операції.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Запоріжжі чоловік вистрілив із гвинтівки по автомобілю кандидата в депутати міської ради і втік, але правоохоронцям вдалося знайти порушника.