Одесити вийшли на протест через гучні посиденьки в ресторані. Фото і відео

Кирило Лютий Події 18:00, 12.10.2020

В Одесі жителі будинків №7-9 по провулку Маяковського влаштували акцію протесту через гучні посиденки в ресторані готелю "Брік".

У понеділок, 12 жовтня, учасники протесту на 10 хвилин перекрили вулицю Преображенську, передає "Думська".

Діти не висипаються через посиденьок в ресторані готелю "Брік".
Думська
Одесити перекрили Преображенську через гучну музику в "Закате".
Думська

За словами мешканки будинку №9 Ольги Малахової, через гучну музику ресторану "Закат", розташованого на мансардному поверсі, діти не висипаються і засинають на уроках. Скарги в поліцію і мерію також результату не принесли.

В адміністрації готелю прокоментувати інцидент відмовилися, заборонивши журналістам проводити зйомку.

"Закат" знаходиться на мансардному поверсі готелю.
Думська
В "Бріку" відмовилися коментувати інцидент.
Думська

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Одеській області протестуючі перекривали кишинівську трасу. Люди вимагали від влади проведення дорожньо-ремонтних робіт.

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