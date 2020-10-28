На ринку в Одесі сталася сутичка із СБУ: чоловік облив себе бензином, є затримані

Ввечері 27 жовтня в Одесі спалахнув серйозний конфлікт на промтоварному ринку "Сьомий кілометр", коли СБУ вилучала товар (тканини) в одного з продавців.

Як пише "Думська", представники турецької громади намагалися заблокувати роботу оперативників СБУ й бійців спецназу "Альфа", а один із громадян намагався влаштувати самоспалення. В результаті кілька осіб затримали (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Підприємець, у якого хотіли забрати тканини, збирався вчинити акт самоспалення – облився бензином. На щастя, його втримали. Члени громади, що під'їхали, були налаштовані агресивно й кидалися на спецназівців, які ледь не відкрили вогонь. Коли приїхали журналісти і громадські працівники, ситуація дещо стабілізувалася", – розповів очевидець інциденту.

Після спроби самоспалення чоловікові стало погано. Підприємця відвезла швидка.

Очевидець додав, що продавці і їх друзі хотіли не випускати правоохоронців із території ринку. Вони побоювалися, що якщо тканини вивезуть, товар просто "розчиниться".

Попередньо, СБУ проводила виїмку товарів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вони діяли на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва.

"У справі фігурує якийсь бізнесмен із китайським постачальником (не турок), який торгує тюлем. У рішення суду вписали ще ряд осіб, які отримують товар від того ж постачальника з КНР.

Крім того, туди потрапив виходець із Турецької Республіки. Останній не має жодного відношення до Китаю і реалізує тільки турецькі тканини. Раніше цю особу неодноразово пресували різні "органи", і він вважає, що йдеться про замовлення", – заявляється в статті.

У підсумку "Альфа" прорвала оточення й вивезла товар. При цьому постраждало кілька людей, пише "Думська". Трьох затримали.

Очевидці розповіли, що в якийсь момент співробітники спецслужби заявили, що згодні виконати вимоги й почали ніби як вивантажувати товар. Коли опоненти "розслабилися", бійці заскочили в машини, а спецназ відштовхнув авто, якими були заблоковані ворота. Тоді ж вони нібито застосували силу до громадян, які чинили опір.

Частина СБУшників залишилася на Базовій вулиці та продовжила вилучати товар.

Журналісти заявили, що в результаті правоохоронці почали діяти за процедурою і складати описи, хоча спершу цього нібито не робилося.

Відео з місця інциденту:

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Сумщині прикордонники і СБУ розкрили дві контрабандних схеми на 3 млн гривень із незаконним переміщенням товарів через українсько-російський кордон.