На Одещині з-під конвою втік злочинець: введено план "Сирена". Фото

В Одеській області оголосили в розшук 38-річного ув’язненого Олега Кочеткова. У неділю, 1 листопада, приблизно о 21:13 він скоїв втечу зі службового автомобіля поліцейських у провулку Семафорний в облцентрі.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в області. Правоохоронці просять громадян впізнати злочинця й повідомити будь-яку інформацію щодо нього (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що з метою встановлення місцяперебування засудженого за крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, в дію введено оперативний план "Сирена".

Прикмети Кочеткова Олега Миколайовича:

зріст – 175 см;

худорлявої статури;

темне рідке коротке волосся.

Під час втечі був одягнений у темно-синю майку з біло-червоною смугою на грудях, чорну куртку, темні штани, при собі мав сумку з речами.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця перебування розшукуваного, просимо зателефонувати до поліції за телефонами (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 або на спецлінію "102", – закликають у поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Одеси 31 жовтня 47-річний відвідувач вбив дівчину-баристу ударом ножа в серце. Злочин трапився в кав'ярні Black Milk, що на вулиці Базарній, 50.