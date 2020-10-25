На Одещині невідомий зґвалтував і пограбував 74-річну пенсіонерку

В Одеській області невідомий чоловік проник у будинок літньої жінки, жорстоко побив її, зґвалтував і пограбував.

Злочин трапився в ніч на 24 жовтня в Березівському районі. Про це з посиланням на коментарі в поліції повідомляє "Думська".

За даними правоохоронців, приблизно о 23:45 зловмисник, розбивши віконне скло, проник до будинку місцевої жительки 1946 року народження.

"Він побив літню жінку, прикуту до ліжка, жорстоко її зґвалтував, після чого, забравши цінні речі, зник", – йдеться в повідомленні.

Постраждалу було доставлено в районну лікарню у важкому стані.

За фактом жахливого злочину зареєстровано кримінальне провадження, попередньо, за ч. 1 ст. 152 КК України (Зґвалтування). Зазначається, що під час розслідування, найімовірніше, буде додано й інші статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з сіл Вінницької області 36-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння заліз через вікно до 60-річної сусідки і зґвалтував її.