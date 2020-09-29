На Одещині депутат застрелив з рушниці п'ять собак

На Одещині поліцейські затримали депутата однієї з районних рад, який зізнався у вбивстві п'яти собак.

Про це в Facebook 29 вересня повідомив відділ комунікацій ГУ Нацполіціі Одеської області. Правоохоронці відкрили провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

У поліцію із заявою звернулася мешканка с. Доброолександрівка, яка повідомила, що місцевий житель убив п'ятьох собак.

Правоохоронці опитали 50-річного чоловіка. Він зізнався, що застрелив тварин з мисливської рушниці, проте свій вчинок пояснив реакцією на агресивну поведінку собак, які нібито кидалися на охоронців фермерського господарства.

"Наразі за даним фактом ведеться слідство. Встановлюються і опитуються свідки цієї події. Тіла загиблих тварин направлені на експертизу. Процесуальне рішення відносно чоловіка буде прийнято після отримання її результатів", – сказано в повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Facebook поліції Одеської області

Напередодні Громадська організація "Animal SOS Odessa" в Facebook повідомила що волонтерам зателефонував свідок розстрілу тварин. За його словами поліція відмовилася виїхати на місце злочину.

"На місце злочину в терміновому порядку поїхали наші волонтери та хлопці з Національного корпусу. Відразу викликали з декількох телефонів поліцію. Наряд поліції прибув на місце, але спочатку вони просто "морозилися" і не хотіли приймати заяву і виконувати свої прямі обов'язки. Завдяки наполегливості і принциповій позиції волонтерів, поліцію змусили нарешті почати діяти", – сказано в повідомленні.

Також зоозахисники назвали ім'я підозрюваного у вбивстві тварин.

"Прізвище того, хто розстріляв собак – Кишенко Володимир, депутат від аграрної партії, і він балотується в депутати на нинішніх виборах", – повідомили активісти.

За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.299 КК України.

Зоозахисники розповіли про вбивство тварин. Facebook "Animal SOS Odessa"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернівці Дніпропетровської області затримали небезпечного шкуродера. Чоловік убив одну собаку і поранив іншу. Другого пса ветеринарам вдалося врятувати.