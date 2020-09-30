З'явилися перші фото з місця виявлення загиблої у Києві співробітниці посольства США

Юрій Сергієнко Кримінал 20:06, 30.09.2020 Оновлено: 20:38, 30.09.2020

Оприлюднено перші знімки з місця виявлення співробітниці американського посольства, яка померла пізніше в лікарні.

Їх на своїй сторінці в Facebook опублікував речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку фото до кінця). Свідок показав на манекені, де було знайдено жінку.

Свідок показав, де знайшов співробітницю посольства США.
Facebook Артема Шевченка

"Неповнолітній свідок показує на манекені слідчо-оперативній групі поліції Києва, в якому місці він знайшов співробітницю посольства США", – написав Шевченко.

Слідчо-оперативні дії на місці виявлення жінки.
Facebook Артема Шевченка
Співробітницю посольства США було виявлено біля залізничних колій.
Facebook Артема Шевченка
Facebook Артема Шевченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітницю посольства США із травмою голови виявили в Києві 30 вересня. Жінку в несвідомому стані доставили в лікарню, де вона померла.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", є орієнтування на потенційного підозрюваного. Також не виключається версія нещасного випадку.

За даними ЗМІ, її звуть Санвер Нікаело.

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