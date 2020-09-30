З'явилися перші фото з місця виявлення загиблої у Києві співробітниці посольства США

Оприлюднено перші знімки з місця виявлення співробітниці американського посольства, яка померла пізніше в лікарні.

Їх на своїй сторінці в Facebook опублікував речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку фото до кінця). Свідок показав на манекені, де було знайдено жінку.

"Неповнолітній свідок показує на манекені слідчо-оперативній групі поліції Києва, в якому місці він знайшов співробітницю посольства США", – написав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітницю посольства США із травмою голови виявили в Києві 30 вересня. Жінку в несвідомому стані доставили в лікарню, де вона померла.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", є орієнтування на потенційного підозрюваного. Також не виключається версія нещасного випадку.

За даними ЗМІ, її звуть Санвер Нікаело.