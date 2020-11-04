З початку виборчої кампанії в Києві зафіксували 1718 порушень

Obozrevatel Кримінал 12:25, 4.11.2020 Оновлено: 12:41, 4.11.2020

З початку виборчої кампанії в поліцію Києва надійшло 1718 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Як йдеться на сторінці поліції у Facebook, йдеться про період з 5 вересня до 4 листопада.

Усього працівниками структурних підрозділів київської міліції складено 249 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 93 кримінальні провадження: 13 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 80 – пов'язаних із виборчим процесом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми даними ТВК, на виборах мера в Києві перемагає Кличко.

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