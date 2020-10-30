Винуватця ДТП на Майдані перевірили на наявність алкоголю на драгері: що показав алкотест. Відео

Борис Бондар Кримінал 18:16, 30.10.2020 Оновлено: 18:27, 30.10.2020

Водій автомобіля Land Rover, який в'їхав у натовп людей на майдані Незалежності, пройшов тест на наявність алкоголю на місці події.

Відео перевірки чоловік на приладі драгер опублікував OBOZREVATEL. Результати показали 0,0 проміле алкоголю.

Це свідчить, що на момент скоєння ДТП чоловік був тверезий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на майдані Незалежності в Києві водій збив на смерть двох людей, ще двоє отримали травми. Подія сталося 30 жовтня близько 16-ї години

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

ЗМІ знайшов у чоловіка-пенсіонера судді КС квартиру в Києві за 13 млн гривень

Главу КС викликали на допит до ДБР за підозрою в участі у злочинній організації

Капкан для Зеленского

Проти голови КСУ розпочато кримінальне провадження за держзраду

На Донбасі вбили двох воїнів, ще троє – поранені: Україна терміново скликала підгрупу ТКГ