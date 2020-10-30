Винуватця ДТП на Майдані перевірили на наявність алкоголю на драгері: що показав алкотест. Відео

Водій автомобіля Land Rover, який в'їхав у натовп людей на майдані Незалежності, пройшов тест на наявність алкоголю на місці події.

Відео перевірки чоловік на приладі драгер опублікував OBOZREVATEL. Результати показали 0,0 проміле алкоголю.

Це свідчить, що на момент скоєння ДТП чоловік був тверезий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на майдані Незалежності в Києві водій збив на смерть двох людей, ще двоє отримали травми. Подія сталося 30 жовтня близько 16-ї години