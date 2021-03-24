Війна за кіоски: в Києві чоловік погрожував себе підпалити і поливав бензином все навколо. Відео

У середу, 24 березня, в Києві через демонтаж МАФів на Троєщині почалося справжнє протистояння.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

Близько 8 ранку комунальники почали зачистку незаконно встановлених кіосків на вулиці Маяковського, 15-17, біля "Еко-маркету". Однак вони відразу ж відчули на собі агресію власників МАФів і продавців.

Ті, щоб перешкодити процесу демонтажу, розкидали під колеса спецтехніки "їжаків". Їх зробили для проколювання шин. Комунальники нарікають, що це справа рук власників кіосків, які не платять кошти до бюджету.

Потім один чоловік у плащі з поліетилену взяв у руки каністру і почав погрожувати, що підпалить себе і все навколо. Він вимагав терміново прибрати кран, призначений для демонтажу МАФів.

Відзначимо, що на місці працює багато правоохоронців. О 10:15 до місця протистоянь прибули пожежники.

О 10:40 кран, призначений для демонтажу кіосків, покинув територію протистоянь.

Новина доповнюється. ..

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві йде посилення боротьби з незаконно встановленими кіосками. Минулого тижня комунальники почали прибирати МАФи на Троєщині.