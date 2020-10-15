Вибух будинку на Позняках: в одній із квартир знайшли зброю та боєприпаси. Фото
У Києві в одній із квартир підірваного будинку на вулиці Соломії Крушельницької (Позняки) знайшли зброю та боєприпаси.
Про це повідомляє джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах. Також було знайдено гранату. Попередньо встановлено, граната – навчальна, а зброя була травматичною й у власника на неї є дозвіл. Поліція провела перевірку й нікого не затримувала.
Однак додамо, що, за повідомленням пресслужби КМДА, також було знайдено ємності, попередньо з вибухонебезпечною речовиною. Чиновники зазначили, що було розпочато кримінальне провадження, а зброю було вилучено.
Нагадаємо, що в Дарницькому районі Києва 21 червня трапився вибух у житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Унаслідок події загинули п'ятеро людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський передав ключі від нового житла людям, які постраждали в результаті вибуху.
Зі свого боку, Київрада підтримала рішення про виділення 20 млн гривень на ремонт і облаштування нових квартир.
У Києві на Позняках перед знесенням почали зміцнювати десятиповерховий будинок.