Вибух будинку на Позняках: в одній із квартир знайшли зброю та боєприпаси. Фото

Олексій Тітофф Кримінал 17:46, 15.10.2020 Оновлено: 18:19, 15.10.2020

У Києві в одній із квартир підірваного будинку на вулиці Соломії Крушельницької (Позняки) знайшли зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах. Також було знайдено гранату. Попередньо встановлено, граната – навчальна, а зброя була травматичною й у власника на неї є дозвіл. Поліція провела перевірку й нікого не затримувала.

Однак додамо, що, за повідомленням пресслужби КМДА, також було знайдено ємності, попередньо з вибухонебезпечною речовиною. Чиновники зазначили, що було розпочато кримінальне провадження, а зброю було вилучено.

Зброя і боєприпаси
КМДА

Нагадаємо, що в Дарницькому районі Києва 21 червня трапився вибух у житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Унаслідок події загинули п'ятеро людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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