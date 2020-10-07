Вбивця 6-річного сина заявив, що врятував його від жертвопринесення: суд Києва виніс рішення

Чоловік, який спалив свого 6-річного сина в Києві заявив, що зробив це, щоб не допустити жертвопринесення дитини, яке нібито мало відбутися 15 жовтня.

Про це повідомило видання Інформатор. Журналісти були присутні на судовому засіданні, де підозрюваному обрали запобіжний захід (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Батько визнав провину, але дивно пояснив свій вчинок.

"Щоб не допустити його до вівтаря!" – сказав чоловік.

Хто повинен був відвезти сина на вівтар, він не уточнив. Чоловік порадив відкрити календар і подивитися, що повинно статися 15 жовтня. Також підсудний заявив, що він у такий спосіб довів любов до сина.

Він наголосив, що не перебуває на обліку у психіатра і не вживає наркотики.

Також він не захотів надягати захисну маску, щоб усі бачили його обличчя.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 днів до 3 грудня без внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, злочин трапився в київському мікрорайоні Виноградар. Після сварки з колишньою дружиною батько вбив і підпалив 6-річного сина. Рятувальники й поліція одночасно намагалися потрапити в квартиру, однак не встигли.