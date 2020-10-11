У Києві трапилася жахлива ДТП зі швидкою: є постраждалі. Фото

В Оболонському районі Києва 11 жовтня трапилася ДТП за участю карети швидкої допомоги – унаслідок зіткнення двох іномарок постраждали двоє осіб.

Аварія відбулася вранці на проспекті Героїв Сталінграда, 16б. Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що на круговому русі водій кросовера Suzuki не пропустив BMW, який після удару врізався в швидку.

"Постраждали обидва водії", – зауважили в повідомленні.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали поліція і слідчо-оперативна група.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня в Києві на проспекті Перемоги трапилася смертельна ДТП – чоловік вистрибнув із відбійника на автомобіль. Від отриманих травм він помер на місці аварії до приїзду медиків.