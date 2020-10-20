В елітній київській висотці загадково загинув чоловік: подробиці НП

У Печерському районі Києва охоронець житлового комплексу виявив мертвого чоловіка.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, НП сталася 19 жовтня на вул. Єжи Гедройця (Тверська). Загиблим виявився 59-річний напарник охоронця.

"Чоловік лежав на вулиці з розбитою головою. В приміщенні охорони все було перевернуто догори дном, а вікно відкрите. Зараз тіло загиблого направлено на судмедекспертизу", – розповів співрозмовник видання.

Що відбулося насправді – розбираються правоохоронці.

Надзвичайна подія сталася на вул. Єжи Гедройця в Печерському районі Києва. Google Maps

Відзначимо, що вартість квартир у 18-поверховому елітному будинку в центрі Києва стартує від 170 тис. доларів за двокімнатну і від 450 тисяч за семикімнатну.

Територія закрита і охороняється, є наземний і підземний паркінги. Поряд знаходяться станції метро "Палац Україна" та "Либідська". Навпроти – офіс "Укрзалізниці" і прокуратура Києва.

18-поверховий будинок на вул. Єжи Гедройця (Тверська), 2. Google

Як повідомляв OBOZREVATEL, e Голосіївському районі Києва водій таксі згвалтував і побив керівника юридичної компанії. Підозрюваний вже затриманий і зізнався у скоєному.