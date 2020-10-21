У центрі Києва знайшли повішеним бійця Нацгвардії. Відео

У Печерському районі Києва солдат Національної гвардії України наклав на себе руки. Його знайшли повішеним.

Про це йдеться у відео на Facebook-сторінці Вартові еспресо. Загиблого хлопця знайшли в середу 21 жовтня. За попередніми даними, йому було 22 роки. Тіло хлопця опинилося на задвірках серед заростей у покинутій будівлі неподалік від Університету культури і військової частини Нацгвардії.

Джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах підтвердили інформацію про загибель військовослужбовця. Вони відзначили, що на місці працюють слідчі, деталі трагедії встановлюються. Вирішується питання про кваліфікацію та відкриття кримінального провадження.

У пресслужбі Національної гвардії України OBOZREVATEL розповіли, що 22-річний хлопець проходив службу за контрактом.

"Сьогодні вранці його знайшли в покинутому приміщенні в Печерському районі Києва. Він служив у військовій частині 3066. 20 жовтня хлопець був відсутній на службі без поважних причин і до його пошуків приступила група розшуку військової частини. За даним фактом розпочато службове розслідування", – повідомили в пресслужбі.

Тіло хлопця знайшли в покинутій будівлі Скриншот

Що спонукало 22-річного хлопця до такого вчинку, поки не відомо.

На місці працюють правоохоронці Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні, опорної для лікування хворих на коронавірус COVID-19, викинулася жінка.