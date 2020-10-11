У центрі Києва влаштували автопробіг з криками "Карабах!" і стріляниною. Фото і відео

У центрі Києва пройшов автопробіг з прапорами Азербайджану і Туреччини і криками "Карабах", в поліції повідомили про декілька пострілів.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, невідомі скоїли кілька пострілів, рухаючись по вулиці Грушевського. Інформація про автопробіг надійшла до правоохоронців 11 жовтня близько 17:00 (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

На місці події поліцейські знайшли 4 стріляні гільзи. Відзначено, що ніхто не постраждав. 6 автомобілів поліцейські зупинили в Солом'янському районі столиці.

"В автомобілях знаходилося 14 осіб – всі вони громадяни іншої держави. Правоохоронці проводять огляд транспортних засобів і відбирають пояснення у всіх учасників", – повідомили в поліції.

Слідчим відділом Печерського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці вересня Вірменія і Азербайджан в черговий раз фактично розгорнули повномасштабні бойові дії на Південному Кавказі за Нагірно-Карабахський регіон. Він визнаний частиною Азербайджану, однак фактично він перебуває під контролем етнічних вірмен.