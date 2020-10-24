У центрі Києва Audi влетіла в будинок, постраждали хлопець з дівчиною. Фото і відео

У центрі Києва ввечері в п'ятницю, 23 жовтня, Audi на високій швидкості влетіла в будинок, в результаті чого постраждали двоє людей.

Як передає "Суспільне", аварія сталася на розі вулиць Володимирської та Прорізної. За словами свідків, водій мчав зі швидкості близько 200 км/год.

Постраждалими виявилися хлопець з дівчиною, які йшли по тротуару – вони потрапили на капот і їх притиснуло до стіни.

Після ДТП водій намагався включити задній хід і покинути місце події, але йому це не вдалося. Свідки заявили, що він нібито встиг покинути місце аварії на білій Tesla, але в салоні Audi залишилася жінка-пасажир.

У центрі Києва автомобіль в'їхав у будинок pic.twitter.com/sf1uWl02z4 - Суспільне НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) October 23, 2020

Як писав OBOZREVATEL, згідно з офіційною статистикою Патрульної поліції України у вересні кількість ДТП, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 14,8%. В результаті аварій 341 людина загинула, ще 3 086 були травмовані.