У центрі Києва Audi влетіла в будинок, постраждали хлопець з дівчиною. Фото і відео
Аварія сталася на розі вулиць Володимирської та Прорізної
Очевидці повідомили, що водій мчав зі швидкістю близько 200 км/год
Зловмисник встиг втекти з місця аварії
У центрі Києва ввечері в п'ятницю, 23 жовтня, Audi на високій швидкості влетіла в будинок, в результаті чого постраждали двоє людей.
Як передає "Суспільне", аварія сталася на розі вулиць Володимирської та Прорізної. За словами свідків, водій мчав зі швидкості близько 200 км/год.
Постраждалими виявилися хлопець з дівчиною, які йшли по тротуару – вони потрапили на капот і їх притиснуло до стіни.
Після ДТП водій намагався включити задній хід і покинути місце події, але йому це не вдалося. Свідки заявили, що він нібито встиг покинути місце аварії на білій Tesla, але в салоні Audi залишилася жінка-пасажир.
У центрі Києва автомобіль в'їхав у будинок pic.twitter.com/sf1uWl02z4- Суспільне НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) October 23, 2020
Як писав OBOZREVATEL, згідно з офіційною статистикою Патрульної поліції України у вересні кількість ДТП, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 14,8%. В результаті аварій 341 людина загинула, ще 3 086 були травмовані.