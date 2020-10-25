У поліції сказали, що загрожує активістці Femen за витівку перед Зеленським

На дівчину з руху Femen, яка 25 жовтня оголилася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою, склали адмінпротокол.

Її дії правоохоронці кваліфікували як дрібне хуліганство. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь від Національної поліції.

"На активістку Femen складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу про адміністративні порушення", – підкреслили там.

Так, санкція вказаної статті передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн) або громадські роботи на термін від сорока до шістдесяти годин. Так само покаранням можуть бути виправні роботи на термін від одного до двох місяців чи навіть адмінарешт до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, що в день голосування на місцевих виборах активістка жіночого руху Femen намагалася потрапити на виборчу дільницю в столиці. Дівчина вискочила зі скупчення присутніх біля дільниці людей, коли туди заходило президентське подружжя. Вона підняла вгору спідницю, на внутрішній стороні якої було написано "Zexist". На неї доволі швидко зреагували співробітники державної охорони та правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та інших містах опитування від президента Володимира Зеленського проводять неповнолітні. Журналістка Яна Супоровська заявила, що на одній із дільниць були помічені дівчата-інтерв’юерки, яким ще немає 18 років.