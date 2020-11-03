У мережі показали, як спіймали "серійного" злодія в супермаркеті Києва

В одному з магазинів у Солом'янському районі Києва 3 жовтня затримали чоловіка, який може бути причетний до кількох крадіжок.

Як повідомляє Київ Оперативний, зловмисника затримали на гарячому під час скоєння чергової крадіжки

"Цей молодий чоловік скоїв крадіжку особистих речей персоналу Сільпо (Липківського, 1А). Вчора він вкрав гаманець, а сьогодні прийшов повторити і був затриманий на гарячому", – йдеться в повідомленні.

У прес-службі поліції Києва OBOZREVATEL уточнили, що для з'ясування всіх обставин чоловіка доставили у відділення.

"З ним працюють. Після того, як будуть встановлені всі обставини (події – Ред.) Буде кваліфікація даної події", – повідомили правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 28 жовтня, в Київській області невідомі підірвали банкомати і викрали касети з грошима.