У Київ привезли голосувати понад 100 мешканців Житомирщини

У день місцевих виборів, 25 жовтня, поліція Києва викрила факт організованого звезення мешканців Житомирщини до виборчих дільниць у Святошинському районі столиці України.

Як повідомила пресслужба Національної поліції на офіційному Telegram-каналі, правоохоронцями було виявлено два автобуси, в яких перебувало 132 особи.

Наразі усіх громадян запрошено до Святошинського управління поліції для встановлення їх анкетних даних та отримання пояснень щодо мети організованої поїздки до Києва.

У Київ на голосування привезли два автобуси мешканців Житомирщини. Telegram-канал Національної поліції України

Поліцейським вже вдалося встановити особу, яка підозрюється в організації зазначеної поїздки громадян із Житомирської області до міста Києва. Зібрані відомості за фактом порушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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