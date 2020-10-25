У Київ привезли голосувати понад 100 мешканців Житомирщини

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Кримінал
4,6 т.

  • Всіх "гастролерів" доставили до відділку поліції для з'ясування подробиць порушення

  • Крім того, встановлено особу організатора схеми

  • Дані про інцидент внесли в ЄРДР

У Київ на голосування звозили мешканців Житомирщини

У день місцевих виборів, 25 жовтня, поліція Києва викрила факт організованого звезення мешканців Житомирщини до виборчих дільниць у Святошинському районі столиці України.

Як повідомила пресслужба Національної поліції на офіційному Telegram-каналі, правоохоронцями було виявлено два автобуси, в яких перебувало 132 особи.

Наразі усіх громадян запрошено до Святошинського управління поліції для встановлення їх анкетних даних та отримання пояснень щодо мети організованої поїздки до Києва.

У Київ на голосування привезли два автобуси мешканців Житомирщини

Поліцейським вже вдалося встановити особу, яка підозрюється в організації зазначеної поїздки громадян із Житомирської області до міста Києва. Зібрані відомості за фактом порушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Київ на голосування звезли людей з Житомирщини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Головне управління Національної поліції України у Київській області повідомило про затримання у Василькові двох автобусів з людьми, яких привезли для участі в "каруселі".

  • Порушники прибули з Луганської області й повинні були були діяти в інтересах голови місцевої райради і скандальної кандидатки на пост мера міста Наталії Баласинович, яка балотується від партії "Батьківщина".

  • Нагадаємо, місцеві вибори 25 жовтня в Україні розпочалися з масових порушень. Зокрема, вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, вчинялися спроби масового підкупу виборців та виносилися бюлетені з ДВК.

  • Крім того, за даними Комітету виборців України, громадяни приходили на дільниці у масках з агітаційною символікою та фотографували процес голосування.

  • Тим часом деякі політичні сили організували рекламну розсилку у день голосування, а члени виборчих комісій не допускали на дільниці спостерігачів.

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