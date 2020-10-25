У Київ привезли голосувати понад 100 мешканців Житомирщини

У день місцевих виборів, 25 жовтня, поліція Києва викрила факт організованого звезення мешканців Житомирщини до виборчих дільниць у Святошинському районі столиці України.

Як повідомила пресслужба Національної поліції на офіційному Telegram-каналі, правоохоронцями було виявлено два автобуси, в яких перебувало 132 особи.

Наразі усіх громадян запрошено до Святошинського управління поліції для встановлення їх анкетних даних та отримання пояснень щодо мети організованої поїздки до Києва.

Поліцейським вже вдалося встановити особу, яка підозрюється в організації зазначеної поїздки громадян із Житомирської області до міста Києва. Зібрані відомості за фактом порушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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