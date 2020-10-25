У Київ привезли голосувати понад 100 мешканців Житомирщини
Всіх "гастролерів" доставили до відділку поліції для з'ясування подробиць порушення
Крім того, встановлено особу організатора схеми
Дані про інцидент внесли в ЄРДР
У день місцевих виборів, 25 жовтня, поліція Києва викрила факт організованого звезення мешканців Житомирщини до виборчих дільниць у Святошинському районі столиці України.
Як повідомила пресслужба Національної поліції на офіційному Telegram-каналі, правоохоронцями було виявлено два автобуси, в яких перебувало 132 особи.
Наразі усіх громадян запрошено до Святошинського управління поліції для встановлення їх анкетних даних та отримання пояснень щодо мети організованої поїздки до Києва.
Поліцейським вже вдалося встановити особу, яка підозрюється в організації зазначеної поїздки громадян із Житомирської області до міста Києва. Зібрані відомості за фактом порушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Головне управління Національної поліції України у Київській області повідомило про затримання у Василькові двох автобусів з людьми, яких привезли для участі в "каруселі".
Порушники прибули з Луганської області й повинні були були діяти в інтересах голови місцевої райради і скандальної кандидатки на пост мера міста Наталії Баласинович, яка балотується від партії "Батьківщина".
Нагадаємо, місцеві вибори 25 жовтня в Україні розпочалися з масових порушень. Зокрема, вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, вчинялися спроби масового підкупу виборців та виносилися бюлетені з ДВК.
Крім того, за даними Комітету виборців України, громадяни приходили на дільниці у масках з агітаційною символікою та фотографували процес голосування.
Тим часом деякі політичні сили організували рекламну розсилку у день голосування, а члени виборчих комісій не допускали на дільниці спостерігачів.