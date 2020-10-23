У Києві затримали студента, який помочився на портрети Небесної Сотні. Фото вандала

Олексій Тітофф Кримінал 10:43, 23.10.2020 Оновлено: 11:01, 23.10.2020

У Києві затримали 21-річного студента столичного вишу, який осквернив Алею Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Києва, затриманий хлопець пояснив свою поведінку алкогольним сп'янінням.

"Співробітниками Печерського управління поліції за підозрою в скоєнні кримінального злочину за фактом хуліганських дій затримано 21-річного студента 3-го курсу одного з вишів столиці. Зараз із ним проводяться першочергові слідчі дії. Свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп'яніння", – зазначено в повідомленні.

Затриманий студент

Зазначимо, що студенту загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вигнали торговців шаурмою з Алеї Героїв Небесної Сотні.

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