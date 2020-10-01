У Києві затримали групу "серійних" кишенькових злодіїв, які орудували на залізничному вокзалі

Борис Бондар Кримінал 21:18, 1.10.2020 Оновлено: 21:48, 1.10.2020

У Києві поліцейські затримали групу кишенькових злодіїв, які намагалися підкупити керівника поліції на залізничному вокзалі столиці.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. До складу групи входили чотири чоловіки і дві жінки – жителі Закарпатської області у віці від 24-х до 30-ти років.

Зловмисники діяли за погодженою схемою: поки одні відволікали потерпілих, інші "чистили" їхні кишені і сумки.

Оскільки фігурантів раніше вже затримували за кишенькові крадіжки, вони спробували підкупити керівника відділу поліції на залізничному вокзалі. Злодії запропонували йому 30 000 гривень і пообіцяли таку ж суму платити щотижня.

"Після передачі хабара правоохоронці затримали всіх членів групи в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у скупників краденого правоохоронці вилучили велику кількість мобільних телефонів, наручних годинників і СІМ-карт.

У поліції уточнили, що затриманих підозрюють у скоєнні не менше п'ятнадцяти крадіжок тільки за останні два місяці на території залізничного комплексу.

Зараз усім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч.5 ст.185 (Крадіжка у складі організованої групи) і ч.1 ст.14 ч.5 ст.185 (Приготування до вчинення крадіжки в складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Голосіївський районний суд обрав чотирьом затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі від 180 000 до 315 000 гривен, стосовно ще двох фігурантів питання про обрання запобіжного заходу розглядається.

До складу групи входили чотири чоловіки і дві жінки.
Поліція Києва
Після передачі хабара правоохоронці затримали всіх членів групи.
Поліція Києва
Злодії запропонували поліцейському 30 000 гривень.
Поліція Києва
Правоохоронці вилучили велику кількість мобільних телефонів.
Поліція Києва
У скупників краденого виявили багато годинників.
Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, залізничний вокзал у Києві є місцем номер один для кримінальних елементів. Останнім часом цю територію "підім'яли" під себе роми. Групи спеціалізуються переважно на крадіжках, які провертають майстерно за допомогою "масовки".

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