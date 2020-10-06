У Києві затримали чоловіка, який зарізав і спалив сина. Фото і відео

У Києві затримали 35-річного чоловіка, який 5 жовтня спалив свого 6-річного сина після сварки із дружиною.

Як повідомили на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook, перед тим, як підпалити дитину, він спричинив йому кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав.

"Затриманий на місці події чоловік розповів, що не бажаючи повертати 6-річного сина, ножем вбив його, після чого підпалив тіло, щоб приховати злочин", – сказано у повідомленні.

Йому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Затриманому загрожує довічне позбавлення волі. Поліція Києва / Facebook

Зі свого боку у відділі комунікації поліції Києва розповіли подробиці затримання чоловіка. Так, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Подільського управління поліції Антон Жидовцев розповів, що, коли прибули правоохоронці, не змогли відразу потрапити всередину, оскільки власник зачинився в квартирі та відмовлявся відчиняти двері.

Правоохоронцям не відразу вдалося потрапити до приміщення. Поліція Києва / Facebook

"Коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі під час огляду приміщення в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи", – розповів він.

Правоохороням не відразу вдалося потрапити до приміщення. Поліція Києва / Facebook

У поліції додали, що затриманий – місцевий мешканець, 1984 року народження, який до кримінальної відповідальності не притягувався.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чоловік нібито заздалегідь планував вбивство дитини. За словами свідка трагедії Тимофія Фіновського, батько пишався вбивством сина. "Він говорив: "Я пишаюся тим, що я зробив". Він сказав: "Нарешті я це зробив". Він говорив, що він це планував зробити кілька разів. Сказав: "Дякую Богові, що допоміг це зробити", – згадував Фіновський.

Поліція Києва / Facebook

Київська міська прокуратура / Facebook

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Києві на Виноградарі 35-річний чоловік після сварки з дружиною підпалив ліжко з 6-річним сином і закрив квартиру, не пускаючи туди жінку. Поліція затримала чоловіка, розпочато кримінальне провадження.