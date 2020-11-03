У Києві "замінували" ТРЦ "Глобус": перші подробиці

Obozrevatel Кримінал 11:43, 3.11.2020 Оновлено: 12:06, 3.11.2020

У Києві 3 жовтня через повідомлення про мінування евакуювали відвідувачів ТРЦ "Глобус".

Як відзначили OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Києва, анонімне повідомлення надійшло правоохоронцям о 10:20.

На місце події викликали фахівців-вибухотехніків.

Правоохоронці провели евакуацію відвідувачів.
Прес-служба Патрульній поліції

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, крім попередніх повідомлень про мінування, про які ми писали, зокрема мосту Патона та закладу громадського харчування на Печерську, 1 листопада на електронну пошту кол-центру СБУ надійшли листи з повідомленнями про мінування ТРЦ "Скай Молл" і ТРЦ " Україна". Після огляду об'єктів вибухових пристроїв виявлено не було.

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